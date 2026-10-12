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Татар-информ

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«Учимся бороться с терроризмом вместе»: В Казани открылся форум «Конструктив»

«Учимся бороться с терроризмом вместе»: В Казани открылся форум «Конструктив»

Сегодня в Татарстане состоялась церемония открытия Приволжского форума «Конструктив» по профилактике радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

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