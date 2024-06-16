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Регионы России

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту массового отравления салатами из службы доставки

В Москве возбуждено уголовное дело по факту массового отравления салатами из службы доставки

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением людей салатами из службы доставки. По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы обратились более 10 человек с симптомами пищевого отравления.

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