В Москве возбуждено уголовное дело по факту массового отравления салатами из службы доставки

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением людей салатами из службы доставки. По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы обратились более 10 человек с симптомами пищевого отравления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии