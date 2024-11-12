Spiegel: в Германии профсоюз Ver.di объявил о новых забастовках в транспорте

Один из крупнейших профсоюзов Германии Ver.di объявил о новых забастовках в региональном транспорте, которые коснутся автобусов и поездов и состоятся до 5 декабря - на этот день намечен следующий раунд переговоров.
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