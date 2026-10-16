Венесуэльский или иранский сценарий в исполнении администрации США мы вряд ли увидим, но свой «ледоруб» в Вашингтоне имеется Ровно неделю назад, 9 октября, Дональд Трамп объявил о заключении «дизельной сделки» с Россией.
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Именно так - «Сакральная жертва» Трампу точно не нужна. Тогда вопрос - дадут ли команду НАБУ обнародовать факты на самого Зеленского, а не только на его окружение, которых он "сдаёт" постоянно?
И как-то затих (на время ?) скандал "посещения Офиса президента несовершеннолетними парнями для оказания интимных услуг чиновникам", о чём намекал беглый волонтер "Миротворца" Мирослав Олешко.
Пока ясно что Трамп однозначно высказался: «Они (украинцы) не будут мириться при Зеленском». И как дальше вести "челночные договорённости" с лидером киевского режима, если пришло осознание бесперспективности этих "миротворческих" инициатив?
Давно я писал , что украинцы сами, когда разберутся, своих сусаниных , заведших страну в болото накажут... Подобно итальянцам, с Муссолини... Странам , находящимися между жерновами сверхдержав, необходимо проявлять гибкость, как это делала Финляндия многие годы, и даже Румыния.. Либо быть нейтральными. Иначе легко попасть в болото... Уйдя м тропы безопасности...
Трамп может быть и свалил бы Зеленского.... Да только это и Трампу не под силу. И даже не в демократах дело! Теневые, истинные власти, не дадут Трампу расправиться с Зеленским. Если бы мог Трамп что-то сделать с Зеленским, то давно бы это сделал! Зеленский продукт мировой западной цивилизации и вложив в этот продукт сотни миллиардов, сомнительно что бы они его просто так сдали!