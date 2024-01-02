10 бесполезных, но очень занимательных фактов о том о сём

Как работает беспроводная зарядка? Как услышать марсианский ветер? И почему треугольные бутерброды вкуснее? Как вы думаете, почему право и лево имеют значение, когда речь идет о наушниках? Звук движется довольно медленно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии