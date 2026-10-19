Во Франции, в том числе в Марселе, введут частичный комендантский час. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил местным властям принять соответствующие меры, чтобы ограничить собрания с 12:00 до 20:00.
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