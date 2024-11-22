«Серебряному» возрасту достался золотой приз

ВОЗ отметила достижения Петербурга в создании благоприятной среды для пожилых людей. Санкт-Петербург стал первым городом России, который по благоприятными условиями для пожилых людей вошел в список глобальной сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии