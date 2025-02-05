Открылся столичный филиал «Президентский центр Б. Н. Ельцина»

зачем же сжигать сарай? в ём мона оттопырить пивную, подобную тех, что вова-сифилитик посещал в европах... а вову -сифилитика поставить у входа - для заманивания посетителей

Ингерман Ланская

ну, зачем же вову-сифилитика судить? Пусть его! .....Ну предал он свою Родину за мешок рейс-марок..... так ему за это и наказание - 100 лет лежит его восковая тушка на посмешище Народу