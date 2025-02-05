Открылся столичный филиал «Президентский центр Б. Н. Ельцина»

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Вместе с ланской и поджечь.
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5 час.
Ингерман Ланская
зачем же сжигать сарай? в ём мона оттопырить пивную, подобную тех, что вова-сифилитик посещал в европах... а вову -сифилитика поставить у входа - для заманивания посетителей
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4 час.
Ингерман Ланская
ну, зачем же вову-сифилитика судить? Пусть его! .....Ну предал он свою Родину за мешок рейс-марок..... так ему за это и наказание - 100 лет лежит его восковая тушка на посмешище Народу
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4 час.
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