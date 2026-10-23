За две недели в одном из садоводческих товариществ Курской области вскрыли пять дач, но ценные вещи не нашли, только на одном участке украли электроинструменты.
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