Что известно о задержании четырех агентов украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин - агентов спецслужб Украины, завербованных для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК.
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