Какие предсказания Михаила Задорнова сбылись: “Европа топила дровами, которые поставляла Россия, а на Украине их воровали”

На Первом канале продолжают показывать документальный проект “Михаил Задорнов: вся жизнь”, который вызвал оживленные дискуссии о шуточных предсказаниях самого юмориста, которые, как оказалось, начинают сбываться.
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