Кургинян: России нужно быть бдительной даже с КНДР

Сохранять бдительность и осторожность при построении партнерских отношений со странами, которые еще не идут на конфликт с Россией призвал политолог, глава «Экспериментального творческого центра», лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян 6 июля в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.