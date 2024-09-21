Срочно! Атака на Кубань: эвакуация людей, мощные взрывы и пожарище

В Тихорецком районе два БПЛА были нейтрализованы средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. В результате падения обломков одного из аппаратов возник пожар, который затронул опасные вещества, что привело к детонации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии