Эксперты потребовали ужесточить правила отстрела животных на заповедных территориях

Экспертный совет по заповедному делу обратился в Минприроды РФ с предложением разработать и принять нормативно-правовой акт, который бы уточнил и закрепил правила отстрела и отлова животных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
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