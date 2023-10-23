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Эксперты потребовали ужесточить правила отстрела животных на заповедных территориях

Эксперты потребовали ужесточить правила отстрела животных на заповедных территориях

Экспертный совет по заповедному делу обратился в Минприроды РФ с предложением разработать и принять нормативно-правовой акт, который бы уточнил и закрепил правила отстрела и отлова животных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

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