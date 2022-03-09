«Торонто» продлил контракт с форвардом Клиффордом на 2 года, с защитником Дальстремом – на сезон

«Торонто» продлил контракт с форвардом Кайлом Клиффордом. Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на два года, зарплата – 762,5 тысячи долларов за сезон.

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