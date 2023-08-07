России предлагают белый флаг: Киев проговорился об истинных целях Запада

оя олег яковук Хватит напереговаривались уже. Восемь лет минских переговоров не к чему не привело. Пока Украина не освободиться от фашистов ,а она сама этого не сможет сделать. Надо шаг за шагом делать нам Россиянам выбевая из голов таких же русских ка и мы всю эту мерзость которую им вбили в голову США и ЕС.

лл лина любимцева При таком странном поведении уже вот и БЕЛЫЙ ФЛАГ ПРЕДЛОЖИЛИ (ни-рыба-ни-мясо)... Скоро ОТРЫТО ОСКОРБЛЯТЬ НАЧНУТ!! Может даже русские матюки для этого выучат, а то думают, что мы НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕМ....