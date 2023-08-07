Автор: Дмитрий Попов Что стоит на кону в украинском конфликте Иногда нелишне напоминать, что стоит на кону в украинском конфликте.
России предлагают белый флаг: Киев проговорился об истинных целях Запада
Комментарии
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оя
олег яковук
Хватит напереговаривались уже. Восемь лет минских переговоров не к чему не привело. Пока Украина не освободиться от фашистов ,а она сама этого не сможет сделать. Надо шаг за шагом делать нам Россиянам выбевая из голов таких же русских ка и мы всю эту мерзость которую им вбили в голову США и ЕС.
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1 час.
лл
лина любимцева
При таком странном поведении уже вот и БЕЛЫЙ ФЛАГ ПРЕДЛОЖИЛИ (ни-рыба-ни-мясо)... Скоро ОТРЫТО ОСКОРБЛЯТЬ НАЧНУТ!! Может даже русские матюки для этого выучат, а то думают, что мы НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕМ....
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1 час.
Валентин Щербаков
Вот кто такой этот бандеровский выкормыш Подоляк, это неполноценное подпиндосовское трусливое чмо, это недоношенный урод бандеровского разлива, который стал ярым русофобом после того, как в его карманы потекли миллионы ворованных баксов их рук кокаинового наркомана и поца Зеленского...Да плевать на него и его пустые вопли...
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4 мин.
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