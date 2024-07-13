Как связано вымирание древней фауны с размером человеческого мозга

Ученые из Университета Тель-Авива предложили оригинальное объяснение физиологической, поведенческой и культурной эволюции человеческого вида от его первого появления (около двух миллионов лет назад) до сельскохозяйственной революции (около 10 000 лет до н.
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