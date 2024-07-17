Специалисты городской администрации уже в сумерках закончили противопожарный рейд по городу. 🔥🔥🔥 Выезжали по нескольким адресам, сообщает мэрия, по сигналам и в целях профилактики.
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Специалисты городской администрации уже в сумерках закончили противопожарный рейд по городу. 🔥🔥🔥 Выезжали по нескольким адресам, сообщает мэрия, по сигналам и в целях профилактики.