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Каким будет бал Met Gala в 2025 году? Все, что нужно знать о самом ожидаемом звездном событии года

Каким будет бал Met Gala в 2025 году? Все, что нужно знать о самом ожидаемом звездном событии года

В начале мая в Нью-Йорке традиционно пройдет одно из самых ожидаемых событий года — бал Met Gala. Его главная особенность — ежегодно меняющийся дресс-код, которому должны соответствовать наряды всех приглашенных звезд.

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