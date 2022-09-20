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Лидер коммунистов Владивостока получил 13 лет колонии за растление ребенка

Лидер коммунистов Владивостока получил 13 лет колонии за растление ребенка

Депутат законодательного собрания Приморья первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов признан Советским райсудом виновным в растлении малолетнего и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

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