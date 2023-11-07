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Uutissuomalainen: В Финляндии хотят законодательно запретить импорт СПГ из России

Министр окружающей среды и климата, бывший министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен намерен внести предложение о поправках в законодательство страны, касающихся запрета импорта сжиженного природного газа из России.

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