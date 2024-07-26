Более 620 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна в Китае

Тайфун «Гаеми», вчера вечером достигший побережья восточной китайской провинции Фуцзянь и впоследствии ставший тропическим штормом, продолжает своё продвижение вглубь континента, затронув свыше 628 тысяч человек.
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