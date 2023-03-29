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Ведомственной охране в РФ разрешили сбивать БПЛА в целях защиты объектов

Ведомственной охране в РФ разрешили сбивать БПЛА в целях защиты объектов

Сотрудники ведомственной охраны объектов теперь могут сбивать беспилотные воздушные суда в целях защиты от нападения — 30 марта в России вступил в силу закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты РФ».

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