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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Кореянка Пан Хе Чин взяла золото в стрельбе с 10 м из пневматической винтовки, китаянка Юйтин – 2-я

Она набрала равное количество очков с китаянкой Хуан Юйтин и победила ее в перестрелке – 10,4 на 10,3.

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