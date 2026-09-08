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Мировое обозрение

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ВСУ не предпринимают наступательных действий на правом берегу Днепра

ВСУ не предпринимают наступательных действий на правом берегу Днепра

На правом берегу Днепра украинские подразделения полностью отказались от наступательной активности. По данным российских силовых структур, ВСУ ограничиваются логистическими задачами — в основном доставкой материальных средств на позиции воздушной разведки.

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