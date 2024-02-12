Депутат Госдумы представил книгу о революции 1917 года

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Павел Крашенинников презентовал свою книгу «Всадники апокалипсиса», которая посвящена событиям в России в 1917–1922 годах и их последствиям, передает газета «ВЗГЛЯД».
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