Лето на Ямале: более 60 тысяч детей провели каникулы с пользой

На Ямале завершилась оздоровительная кампания «Лето на Ямале». В мероприятиях за три месяца поучаствовали свыше 60 тысяч юных жителей округа, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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