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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Федотов о Кравцове: «Таких хоккеистов называю «гундос». Создатель дает людям светящийся шар – называется хоккейный талант. И есть сорт хоккеистов, которые: «Ну и что?»

Бывший скаут сборной России Сергей Федотов поделился мнением о ситуации с Виталием Кравцовым. Ранее сообщалось , что нападающий «Трактора» может решить вопрос с контрактом через гражданский суд.

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