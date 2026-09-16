Обладатель «Золотого мяча»: «Манчестер Юнайтед» не сможет бороться за трофеи в этом сезоне»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Рууд Гуллит поделился пессимистичным прогнозом относительно перспектив «Манчестер Юнайтед», заявив, что команда не способна навязать борьбу за серьезные титулы.
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