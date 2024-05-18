Прошедший на неделе визит Владимира Путина в Китай событие не рядовое. Хотя бы потому, что он и руководитель правящей Коммунистической партии Китая Си высказали твердое намерение и дальше продолжить противодействие гегемонии США.
Помогает или затрудняет отношениям с Китаем наша идеологическая неопределенность?
Комментарии
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од
олег донсков
Следовать курсом запада легко- думать не надо: обогащайся и радуйся жизни. Как сейчас корупционеры и чиновеики- либералы. Брехня, что у нас иделогическпя неопрделенность. У нас торжествует западный либерализм в чистом виде: мэры, кэшбыки, коммерческая социалка, справедливость по закону, а не по русской морали и традициям и по
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16 час.
Неизвестно Неизвестно
Молодцы китайцы держат путь на коммунизм и у них это получается!!!
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16 час.
Александр Раевский
Общество, в котором нет четких, ясных и справедоивых морально-нравственныз принипов, подобно кораблю без руля и без ветрил, да еще и с "кучей" помощников капмтанаЮ дающих разнонаправленные советы капитану !!!
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16 час.
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