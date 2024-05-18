Помогает или затрудняет отношениям с Китаем наша идеологическая неопределенность?

од

олег донсков

Следовать курсом запада легко- думать не надо: обогащайся и радуйся жизни. Как сейчас корупционеры и чиновеики- либералы. Брехня, что у нас иделогическпя неопрделенность. У нас торжествует западный либерализм в чистом виде: мэры, кэшбыки, коммерческая социалка, справедливость по закону, а не по русской морали и традициям и по