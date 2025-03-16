Израиль продолжит переговоры с ХАМАС, требуя освободить 11 заложников

Власти Израиля продолжат переговоры с палестинским движением ХАМАС, требуя освободить 11 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газе, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.
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