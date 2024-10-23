На Украине продолжается масштабное истребление своих граждан. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев объявил о строительстве нового крематория в городе Николаеве, где будут захоронены тела погибших украинских солдат на херсонском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии