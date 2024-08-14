Министерство обороны заявило о пресечении попыток прорыва Вооруженных сил Украины в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорваться вглубь территории России. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины несколько раз пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Коммон-Уэлл, Снагость, Каучуковое и Алексеевский в Курской области.