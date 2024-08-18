Что стоит за обещанием Харрис по налоговому кредиту в $25 000?

Камала Харрис в своем недавнем выступлении акцентировала внимание на проблеме доступности жилья, что является одним из ключевых вопросов для избирателей, особенно среди молодежи, расовых меньшинств и малообеспеченных семей.
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