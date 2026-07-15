Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси, назначенный на 16 июля. Об этом организаторы выступления сообщили в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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