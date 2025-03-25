В Челябинской области начался пожароопасный сезон

В Челябинской области объявлен пожароопасный сезон. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве общественной безопасности, соответствующие правила начали действовать с сегодняшнего дня за исключением горно-заводской зоны.
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