Несколько дворов затопило талыми водами в Алматинской и Жетысуской областях

Более 10 дворов подтопило в двух областях, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Накануне в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление предварительно 10 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь Алакольского района.