Культурный форум в Пекине состоится в сентябре

Пекинский культурный форум начнется 19 сентября, сообщают его организаторы. Темой форума в этом году, который пройдет под лозунгом «Наследие, творчество и взаимное обучение» является «Улучшение культурных обменов ради общего прогресса», сообщает romanian.
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