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В Госдуме предложили доплачивать миллион к маткапиталу молодым матерям

В Госдуме предложили доплачивать миллион к маткапиталу молодым матерям

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на миллион рублей при рождении первого ребенка женщиной до 24 лет, передает РИА Новости.

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