В Госдуме предложили доплачивать миллион к маткапиталу молодым матерям

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на миллион рублей при рождении первого ребенка женщиной до 24 лет, передает РИА Новости.