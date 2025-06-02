В Госдуме предложили доплачивать миллион к маткапиталу молодым матерям

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на миллион рублей при рождении первого ребенка женщиной до 24 лет, передает РИА Новости.
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