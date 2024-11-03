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Россия обогнала Китай в интенсивности контактов с Северной Кореей

Россия обогнала Китай в интенсивности контактов с Северной Кореей

В 2024 году Россия обогнала Китай в интенсивности взаимодействия с Северной Кореей. Москва активно сотрудничала с Пхеньяном, организовав более 40 поездок представителей дипломатических, экономических и военных ведомств, что в четыре раза больше число взаимодействий с Пекином, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на исследование издания NK News.

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