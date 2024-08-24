«Барыс» подпишет капитана фарма «Анахайма» Де Лео. У форварда 349 очков в 494 матчах в АХЛ

Клуб из Казахстана подпишет однолетнее соглашение с 28-летним американским форвардом. В прошлом сезоне Чейс Де Лео являлся капитаном «Сан-Диего Гуллз» в АХЛ и стал третьим в списке лучших бомбардиров команды, набрав 48 (15+33) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.