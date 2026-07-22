Глава Ливана обсудит с Трампом вывод из страны израильских войск

The White House via Twitter/Reuters Глава Ливана обсудит с Трампом график вывода израильских войск с юга страны Президент Ливана Джозеф Аун обсудит с американским лидером Дональдом Трампом вопрос о выводе израильских войск с юга страны.
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