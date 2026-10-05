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Фильм Улика 1985 года. Почему ему сделали 3 версии финала

Фильм Улика 1985 года. Почему ему сделали 3 версии финала

Фото: кадр из фильма «Улика» В 1985 году на экраны вышел совершенно проходной детектив «Улика». Посредственный сюжет не помешал ему моментально стать самой обсуждаемой темой в стране — люди спорили об «Улике» дома, на работе и даже на улицах.

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