Фильм Улика 1985 года. Почему ему сделали 3 версии финала

Фото: кадр из фильма «Улика» В 1985 году на экраны вышел совершенно проходной детектив «Улика». Посредственный сюжет не помешал ему моментально стать самой обсуждаемой темой в стране — люди спорили об «Улике» дома, на работе и даже на улицах.