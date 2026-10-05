Фильм Улика 1985 года. Почему ему сделали 3 версии финала

Фото: кадр из фильма «Улика» В 1985 году на экраны вышел совершенно проходной детектив «Улика». Посредственный сюжет не помешал ему моментально стать самой обсуждаемой темой в стране — люди спорили об «Улике» дома, на работе и даже на улицах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Какие четыре проф...
- Майя знали колесо...
- Майя знали колесо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым