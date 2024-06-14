NYP: Байден на саммите G7 отделился от политиков и начал «блуждать» по газону

Глава США Джо Байден после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии начал "блуждать" по газону, вследствие чего итальянскому премьеру Джордже Мелони пришлось помочь политику, сообщает The New York Post.
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