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В Свердловской области молодая мать закопала в сугроб новорожденного ребенка

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «20 декабря в 10:31 в дежурную часть ОВД города Свободный, что под Нижним Тагилом, поступило сообщение от участкового уполномоченного, к которому, в свою очередь, обратился местный житель, пенсионер, 1965 г.

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