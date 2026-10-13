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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Предприятия Алтайского края получили медали за свою продукцию в российских соревнованиях

Предприятия Алтайского края получили медали за свою продукцию в российских соревнованиях

Жюри высоко оценило стейк и зеленую чечевицу алтайских компаний На Российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2026" подвели итоги отраслевых конкурсов и наградили победителей, среди которых есть и предприятия Алтайского края.

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