Политик Амосов: у председателя СК РФ Бастрыкина болит душа за состояние Петербурга

Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге (КГИОП) следует лучше проработать законы для защиты объектов культурного наследия.
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге (КГИОП) следует лучше проработать законы для защиты объектов культурного наследия.
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