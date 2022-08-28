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Политик Амосов: у председателя СК РФ Бастрыкина болит душа за состояние Петербурга

Политик Амосов: у председателя СК РФ Бастрыкина болит душа за состояние Петербурга

Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге (КГИОП) следует лучше проработать законы для защиты объектов культурного наследия.

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