Регоператор МСК-НТ наградил активистов акции «Добрые крышечки» в День села Васькино

К празднованию Дня села Васькино в г. о.Чехов в этом году организаторы подошли экологично. 23 сентября Регоператор по обращению с ТКО МСК-НТ провел на празднике акцию «День Доброго чуда с МСК-НТ», рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.