В Евросоюзе не хватает стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе .
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