В Германии заявили о «подрывных действиях» со стороны России

Интересно получается,кандидат на пост канцлера сказал,как только меня изберут,я отправлю потомкам гауптмана Бандеры 80 дальнобойных ракет для обстрела Кремля!Так со стороны кого начинаются подрывные действия?Есть хорошая русская пословица-чья бы корова мычала,а их молчала!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Вот не странам, входящим в НАТО, упрекать в том испытывает ли Россия угрызения совести. Не-а, не испытываем мы в России угрызений совести, потому что все наши действия - это лишь ответ на агрессию по отношению к России. Гадите России - так получите в ответ... смотрите не обляпайтесь от "радости"! Не ужели и это не можете понять?