Представитель оперативного командования бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил о якобы подрывных действиях России в отношении немецкой армии.
В Германии заявили о «подрывных действиях» со стороны России
Комментарии
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виталий панов
Интересно получается,кандидат на пост канцлера сказал,как только меня изберут,я отправлю потомкам гауптмана Бандеры 80 дальнобойных ракет для обстрела Кремля!Так со стороны кого начинаются подрывные действия?Есть хорошая русская пословица-чья бы корова мычала,а их молчала!
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16 час.
alik3456 Джексон
Премию Мира Украины и за счёт украины...
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Вот не странам, входящим в НАТО, упрекать в том испытывает ли Россия угрызения совести. Не-а, не испытываем мы в России угрызений совести, потому что все наши действия - это лишь ответ на агрессию по отношению к России. Гадите России - так получите в ответ... смотрите не обляпайтесь от "радости"! Не ужели и это не можете понять?
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14 час.
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